Завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК выйдет на проектную мощность к концу года

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" выйдет на проектную мощность к концу 2018 года, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Планируем, что к концу 2018 года мы должны вывести на проектную мощность завод сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК", - сказал Юрий Назаров.
Он подчеркнул, что драйвером роста экономики отрасли в 2018 году станут целлюлозно-бумажные предприятия: завод сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завод мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда". "Эти предприятия позволят удвоить объем экспорта в целом по концерну", - отметил председатель "Беллесбумпрома".
Производство в Светлогорске ежегодно будет перерабатывать около 2,5 млн куб.м древесины и выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн. Уже произведено около 3 тыс. т целлюлозы. Основной объем реализован внутренним потребителям, 300 т экспортировано на европейский рынок.
На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в Светлогорске, будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн.-0-
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