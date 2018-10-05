Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,93 млрд

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные резервные активы Беларуси на 1 октября, по предварительным данным, составили $6 млрд 926,4 млн (в эквиваленте), сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
За сентябрь 2018 года золотовалютные резервы снизились на $320 млн (на 4,4%) после роста в августе на $216,2 млн (на 3,1%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму около $382 млн, а также снижением стоимости монетарного золота.
Поддержанию уровня международных резервных активов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-
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