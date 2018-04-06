Золотовалютные резервы Беларуси составили $6,99 млрд

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили $6,99 млрд, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.
Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2018 года, по предварительным данным, составили $6,994 млрд (в эквиваленте).
За март золотовалютные резервы снизились на $98,8 млн (на 1,4%) после роста в феврале на $616,1 млн (на 9,5%).
Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка $415 млн.
Поддержанию уровня международных резервных активов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличение стоимости монетарного золота.
Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее $6 млрд.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4081 BYN
|2.402 BYN
|2.408 BYN
|USD
|1.9637 BYN
|1.961 BYN
|1.966 BYN
|RUB
|3.4095 BYN
|3.391 BYN
|3.41 BYN