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Армейский приятель Коржича: из медпункта он вернулся поникшим, жаловался на сердце

Происшествия 13.08.2018 | 12:49

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в суде по делу о гибели рядового Александра Коржича продолжается допрос потерпевших. Показания дал один из ближайших приятелей Александра по службе - Роман Аскерко, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

В спальном отделении кровати курсантов стояли рядом. По словам Романа Аскерко, состояние Александра до того, как он заболел простудой и попал в медпункт, было нормальным. "Из медпункта он выписался поникший, ни с кем не разговаривал", - отметил потерпевший. Коржич жаловался на боли в сердце. Спустя примерно неделю попал в медроту.

В медпункте Роман приятеля не посещал. В медроту пошел один раз, когда в качестве дневального сопровождал туда другого заболевшего военнослужащего. Аскерко хотел повидать Коржича. Однако дневальный по медроте не смог найти в журнале, где именно Александр, и сказал, что его могли перевести в госпиталь. О том, что в Коржич находится в медроте под охраной, его друг услышал от сослуживцев. Что касается психического состояния, то курсантам было известно, что Александра возили на проверку.

О смерти сослуживца Роман узнал от следователя, когда тот пришел осматривать личные вещи Александра.

Гособвинитель поинтересовался у потерпевшего, могли ли неуставные отношения послужить причиной гибели Коржича. Роман Аскерко затруднился ответить на этот вопрос.

Коржича его приятель охарактеризовал как нормального общительного парня. С одним из обвиняемых, сержантом Барановским, он хорошо общался. Роман видел как Александр несколько раз угощал того в буфете. По мнению потерпевшего, такие хорошие взаимоотношения, скорее всего, складывались из-за того, что Коржич был при деньгах и покупал сержанту продукты за право не участвовать в хозработах.

Конфликты у Коржича возникали с другим обвиняемым - Вяжевичем. Один раз тот угрожал Коржичу опрокинуть кровать, если не купит ему продуктов. Еще как-то бросал в Александра лопаты, когда Коржич после ссоры с ним оказался в яме, имитирующей окоп. Сержант, по словам Аскерко, бросил под ноги Коржичу несколько лопат. Третий фигурант дела - Скуратович, в непосредственном подчинении которого находился Коржич, при этом присутствовал, но остановить Вяжевича не пытался.

На этапе предварительного следствия Аскерко давал показания, что Александр искал защиты от Вяжевича у Барановского. Об этом ему говорил сам Коржич, подтвердил сегодня на суде потерпевший.

Он также рассказал о фактах неуставных отношений: выкупе мобильных телефонов (сам заплатил за свой Br30), наказаниях в виде прокачек-отжиманий, так называемой раздаче собак - ударах ногой по голени.

В качестве потерпевших по делу проходят 58 человек, в числе которых мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие. Она дала показания 9 августа, как и некоторые бывшие сослуживцы обвиняемых. Сегодня допрос продолжается.

Как сообщалось, Минский областной суд проводит разбирательство в здании суда Московского района.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).

Сначала в суде допросят потерпевших и свидетелей, изучат письменные материалы дела, после чего перейдут к допросу обвиняемых.

В первый день судебного разбирательства, 8 августа, гособвинитель зачитал обвинение трем фигурантам дела. Обвиняемые, как подчеркнул на процессе прокурор, совершали противоправные действия в отношении подчиненных, в том числе Коржича. Систематически жестоко обращались с ними, унижая честь и достоинство. Они открыто и демонстративно применяли к ним насилие, издевались, забирали продукты, требовали покупать их и взятки. При этом гособвинение полагает, что фигуранты дела не предвидели тяжких последствий - самоубийства Коржича. Однако при необходимой внимательности и предусмотрительности они должны были сделать это. Свою вину обвиняемые признали частично.-0-

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