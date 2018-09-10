10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автокран упал со строящегося путепровода в Бресте. Такая информация прозвучала 9 сентября в эфире ОНТ.
Происшествие произошло на улице Поплавского. Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть в последний момент.
Техника сильно повреждена и не подлежит восстановлению. Причина инцидента пока не известна. Одна из версий: консоль балки, на которую поставил опоры работник автокрана, не выдержала нагрузки.-0-
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