Автомобиль ГАИ попал в аварию под Брестом

9 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП под Брестом, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 августа около 8.00 на трассе у Каменецкого кольца. Сотрудник ДПС нес дежурство по надзору за безопасностью дорожного движения. Прибор фотовидеофиксации показал нарушение установленной скорости одним из автомобилей. Во время преследования нарушителя на служебном автомобиле "Опель Астра" произошла разгерметизация переднего колеса. Машина съехала в придорожный кювет и опрокинулась.

В результате ДТП служебный автомобиль получил механические повреждения, сотрудник ГАИ не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.-0-