8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус и грузовик столкнулись в Осиповичском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 7 августа на трассе М5 Минск-Гомель. "Водитель автобуса Neoplan, по предварительной информации, отвлекся от управления. Произошло столкновение с грузовиком Hyndai, который в попутном направлении ехал в сторону Гомеля", - рассказали в ГАИ. Автобус двигался по маршруту Минск-Одесса.

В результате ДТП никто не пострадал. Грузовик и автобус получили повреждения.-0-