28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске. Первые подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла около 12.30 на регулируемом пешеходном переходе по Московскому проспекту. Девочка шести лет доставлена в больницу с переломом ноги. Второй ребенок двух лет, который находился в коляске, и сама женщина не пострадали.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.-0-
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