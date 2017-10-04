Автомошенника задержали в Кобринском районе

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Кобринском районе правоохранители задержали автомобильного мошенника, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Факты противоправной деятельности установлены сотрудниками РОВД в ходе оперативного сопровождения по ранее возбужденному уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. В декабре 2016 года мужчина под предлогом продажи автомобиля, не намереваясь исполнять свои обязательства, завладел деньгами брестчанина 1975 года рождения. Фигурант подозревается и в том, что в январе 2017-го предложил 63-летнему земляку свою помощь в буксировке машины в автосервис. На самом деле транспортное средство он намеревался продать, предварительно похитив у владельца свидетельство о регистрации и сертификат о прохождении техосмотра. Автомобиль и деньги он передал третьему лицу.

Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил два уголовных дела по ч.1 ст.209 (мошенничество) и ч.1 ст.377 (хищение документов) УК РБ. Подследственный мужчина ранее судим не был, постоянного места работы не имеет.

Сотрудники милиции рекомендуют избирательно относиться к выбору специалиста по ремонту или продаже автомобиля. "Отдавайте предпочтение официальным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим соответствующую лицензию. Если все же вы стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите о случившемся в ближайший отдел внутренних дел", - подчеркнули правоохранители.-0-