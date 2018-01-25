Бдительность соседки помогла мужчине спастись при пожаре в Мостовском районе

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Бдительность соседки и пожарный извещатель помогли мужчине спастись на ночном пожаре в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

В ночь на 25 января произошел пожар в двухквартирном жилом деревянном доме в агрогородке Лунно Мостовского района. Женщина услышала сигнал автономного пожарного извещателя в квартире соседа и вызвала спасателей.

"Прибывшие бойцы МЧС приступили к тушению и осмотру дома. В жилой комнате на кровати они обнаружили 55-летнего хозяина и вывели его на чистый воздух. Медицинская помощь спасенному не потребовалась", - отметили в областном управлении МЧС. В результате пожара повреждены постельные принадлежности и диван. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного курения хозяина квартиры.

В Гродненской области в прошлом году благодаря пожарному извещателю были спасены 24 человека, 7 из которых -дети.-0-