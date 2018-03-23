Белорус пытался провезти через границу гашиш в компьютерной мышке

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорус пытался провезти через границу спрятанный в компьютерной мышке гашиш, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В конце декабря прошлого года 23-летний мужчина ехал в рейсовом автобусе Варшава-Минск. Через границу пассажир пытался перевезти более 3 г гашиша, который спрятал в аккумуляторном отсеке компьютерной мыши. Однако его план провалился. Особо опасное вещество было обнаружено и изъято.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через границу наркотических средств) и ч.1 ст. 328 (незаконный оборот наркотиков) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Управлением Следственного комитета по Брестской области завершено расследование уголовного дела. Оно направлено для рассмотрения в суд.-0-

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