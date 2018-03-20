20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группу торговцев гашишем задержали в Минском районе. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Миноблисполкома Олег Сильвестрович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД совместно с коллегами из России при силовой поддержке бойцов СОБР пресекли канал поставки гашиша из России в Минскую область. Из оборота изъято 2,5 кг наркотика.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность организованной преступной группы по распространению психотропных веществ как на территории Минской области, так и в Российской Федерации. Было изъято свыше 2,5 кг гашиша, задержаны 5 человек, пресечена деятельность интернет-магазина", - сказал Олег Сильвестрович. Задержанные не были ранее судимы и не употребляли наркотиков.

По информации милиции, сеть по распространению наркотика начала организовываться в конце 2017 года. Продавался гашиш как в Минском районе, так и в столице. Деятельность магазина была направлена на распространение наркотиков в крупном размере. "Эти люди приобретали наркотики в России, потом доставляли их в Беларусь. Гашиш забирали с помощью закладок в Санкт-Петербурге", - отметил он.

Криминальную группу возглавлял 34-летний индивидуальный предприниматель - в его роль входила непосредственная доставка крупных партий наркотиков в Беларусь. Товар распространялся через сеть реализаторов, с которыми общались в интернете, а передавали гашиш через закладки.

Сотрудники наркоконтроля установили, что курьер через тайник сбыл около 1кг гашиша. Следующим звеном был 27-летний житель Витебской области - он должен был забрать наркотик, расфасовать на дозы примерно по 100 г, затем через закладки передать другим. Мужчина был задержан у д.Зацень Минского района. При обыске оперативники изъяли около 1 кг наркотика, а также обнаружили 6 тайников с гашишем массой около 250 г. Дома у реализатора были найдены приспособления для фасовки.

Заключительным этапом операции по ликвидации канала поступления наркотика было задержание оставшихся торговцев, которые должны были забрать более мелкие партии гашиша и продать их уже непосредственным потребителям. Троих минчан задержали у д.Копище под Минском.

Вместе с российскими правоохранителями удалось установить место тайника следующей партии наркотика, которая предназначалась для Минска. Сотрудники полиции в Ленинградской области обнаружили и изъяли сверток с около 1 кг гашиша.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Ведется расследование.-0-