Сбытчик марихуаны из Вилейки пойман по наводке покупателя

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Молодечненского РОВД задержали сбытчика марихуаны, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сначала милиционеры остановили возле инфекционной больницы 35-летнего жителя Молодечно на "Вольво". С ним ехали еще двое горожан. В салоне правоохранители обнаружили 3 г марихуаны и пакетик с насваем (некурительной табачной смесью). Владелец авто подтвердил, что наркотики принадлежат ему, и рассказал, что приобрел марихуану в Вилейке.

Вскоре сотрудники милиции установили 27-летнего сбытчика из Вилейки и изъяли у него около 30 г марихуаны.

В отношении обоих мужчин после проведения экспертизы возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Им грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы от 2 до 5 лет. И один, и второй фигурант ранее судимы не были, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.-0-