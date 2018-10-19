Белорусский парапланерист упал и получил травмы в Крыму

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парапланериста из Беларуси госпитализировали после падения на южном склоне горы Клементьева рядом с Коктебелем. Об этом сообщает МЧС Крыма.

Сегодня утром оперативному дежурному аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" поступило сообщение о том, что на южном склоне горы Клементьева под Коктебелем упал и получил травмы парапланерист. К указанному месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена спасателей. На месте обнаружен спортсмен, 26-летний гражданин Беларуси, которому оказали первую медицинскую помощь. После этого спасатели на носилках эвакуировали пострадавшего к подножью горы, где передали бригаде медиков. С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в Феодосийскую городскую больницу.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям Крыма Сергея Шахова, в 2018 году специалисты "Крым-Спаса" уже три раза оказывали помощь парапланеристам.-0-