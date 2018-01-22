Белорусский водитель погиб в Польше из-за гололеда на трассе

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уром 20 января в Польше недалеко от города Сокулка, который входит в Подляское воеводство, погиб водитель из Беларуси. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе МИД.

По информации польской полиции, водитель не справился с управлением по причине гололеда на дороге. В результате машина вылетела за пределы трассы. На обнародованных в интернете фотографиях ДТП видно, что автомобиль опрокинулся на пень у обочины и получил очень сильные повреждения.

Белорусские дипломаты находятся в контакте с родственниками погибшего и оказывают все необходимо содействие.-0-