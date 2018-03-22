22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бензовоз столкнулся с легковушкой в Минске, часть горючего оказалась на дороге, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП произошло днем 22 марта на трехуровневой развязке проспектов Дзержинского и Жукова. "В результате резкого торможения бензовоза из бочки на проезжую часть было пролито около 50 л бензина. Сотрудники ГАИ оперативно вызвали экипажи МЧС с целью ликвидации последствий", - проинформировали в ГАИ.
Пострадавших в результате инцидента нет.-0-
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