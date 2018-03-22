В Поставском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину, врезался в фуру и бетонную стену

22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Поставском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину, а затем врезался в фуру и бетонную стену, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Накануне днем 44-летний житель поселка Воропаево после распития спиртных напитков сел за руль своей Audi-80. На ул.Ленинской он совершил наезд на шедшую по обочине дороги в попутном направлении местную жительницу, а затем совершил столкновение с фурой, которая была припаркована на противоположной стороне дороги. Остановила автомобиль бетонная стена, ставшая последней преградой на его пути. 55-летняя женщина от полученных телесных повреждений умерла на месте аварии.

Водитель не пострадал. Из автомобиля его извлекли прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он задержан.

Сейчас устанавливаются обстоятельства аварии. Назначены экспертизы. Гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией об аварии, следователи просят сообщить об этом в Поставский РОСК по телефонам 8(02155)27766, 8 (029) 596-21-48.-0-

Фото УСК по Витебской области