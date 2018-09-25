Бешеная лиса напала на домашних животных в Лунинце - часть города попала в карантин

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Лунинце бешеная лиса напала на домашних животных, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Лунинецкой районной ветеринарной станции Иван Ванюк.

Инцидент произошел днем 23 сентября. Хищница бродила по улицам Франциска Скорины, Дружная, Богданова, покусала несколько домашних собак, котов, загрызла кур. Местные жители сообщили об этом в МЧС, ветслужбу. Специалисты оперативно прибыли на место, усыпили лису и контактировавших с ней животных (с согласия хозяев).

Был отобран биологический материал, который отправили на исследование в Брестскую областную ветеринарную лабораторию. Анализ показал, что лиса была больна бешенством. В соответствии с санитарными и ветеринарными правилами в границах улиц, где бродило дикое животное, на месяц будет введен карантин.

В Лунинецком районе с начала года это уже второй случай бешенства. Первый был зарегистрирован в агрогородке Полесский. Домашний кот покусал хозяйку и вскоре скончался. Питомец оказался болен. Предположительно, заразиться бешенством он мог от ежа, с которым поел из одной миски. В агрогородке также вводился карантин.-0-