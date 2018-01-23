23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесправники на тракторе и легковушке столкнулись под Минском, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ Минского района.

Авария произошла 22 января около 12.00 на ул. Энтузиастов в поселке Колодищи-2. "Нетрезвый водитель за рулем легкового "Крайслера 300М" для обгона выехал на разделительную полосу, где столкнулся с ехавшим впереди трактором МТЗ. Оба участника ДТП ранее были лишены водительских прав за пьяную езду по ст. 18.16 КоАП до 2020 года", - рассказали в ГАИ.

В крови водителя легковушки на момент освидетельствования было 0,39 промилле алкоголя, мужчина получил телесные повреждения, но не госпитализировался.-0-