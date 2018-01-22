22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе пьяная бесправница врезалась в стоящие на обочине Nissan и машину ГАИ, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло накануне около 19.35 на автодороге Минск-Микашевичи. Женщина-водитель 1975 года рождения не справилась с управлением автомобиля Mersedes и въехала в стоящие на обочине Nissan и служебный автомобиль Узденского РОВД. В результате находившийся возле машины водитель Nissan получил телесные повреждения. После оказания медпомощи он был отпущен домой, рассказали в УГАИ.

При проверке стало известно, что в момент ДТП водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения - 1,57 промилле. Срок ее водительского удостоверения истек. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Минского облисполкома