Бизнесмен Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бизнесмен, директор и соучредитель ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александр Кнырович приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Фрунзенского района Минска.

Он признан виновным в даче взятки и даче взятки повторно, в крупном размере, уклонении от уплаты налогов путем умышленного занижения налоговой базы. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок на пять лет.

Вместе с бизнесменом обвиняемыми по делу проходили несколько сотрудников ООО "СарматТермо-Инжиниринг". В частности, они признаны виновными в пособничестве в уклонении уплаты сумм налогов. Двое из них приговорены к четырем, третий - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, у них конфискуют имущество и лишат права занимать определенные должности или заниматься предпринимательской деятельностью. Мера пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

С Александра Кныровича и других обвиняемых в доход государства солидарно будет взыскано более Br2,7 млн.

Имущество обвиняемых (что касается Александра Кныровича, это денежные средства на счетах и найденные при личном обыске) будет конфисковано в счет возмещения ущерба.

Как сообщила журналистам старший помощник прокурора Фрунзенского района Минска Оксана Дудко, позиция государственного обвинителя совпала с решением суда: назначен аналогичный вид и размер наказания. Вопрос о принесении апелляционного протеста будет разрешен после ознакомления с приговором суда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Как сообщали ранее в КГБ, с 2014 года представители ООО "СарматТермо-Инжиниринг" путем сговора и подкупа руководителей и должностных лиц предприятий ЖКХ и организаций энергетики обеспечивали проведение заказных биржевых торгов для реализации дорогостоящей продукции - предварительно термоизолированных труб (ПИ-трубы). Изначально стороны в частном порядке договаривались по условиям предстоящей сделки (объем, цена, откат). Затем покупатели из числа должностных лиц ЖКХ и энергетики сообщали представителям ООО сведения из спецификаций по ПИ-трубам, что позволяло фирме сформировать предложение в полном соответствии с заявкой на закупку, размещенной в ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа".

Оформление заказных торгов и их проведение через биржу осуществляли аттестованные брокеры, работавшие в интересах руководства ООО "СарматТермо-Инжиниринг". Они также получали незаконные вознаграждения - 2-3% цены сделок (должностные лица предприятий - до 7,5%). В КГБ добавили, что суммы откатов закладывались фирмой в себестоимость продукции, завышенная цена которой впоследствии учитывалась при формировании коммунальных тарифов, то есть фактически прибыль коммерсантов и взятки должностных лиц оплачивались за счет населения.-0-