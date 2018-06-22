БМП врезалась в легковушку на выезде из Гродно

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На перекрестке дорог в районе АЗС н.п. Ласосно на окраине Гродно механик-водитель боевой машины пехоты, двигавшейся в составе организованной колонны военной техники, не справился с управлением и совершил столкновение с легковым автомобилем, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

ДТП произошло около 16.30 22 июня. Автомобиль получил механические повреждения. Водителю автомобиля оказана помощь, угрозы для его жизни нет.

В причинах ДТП разбираются представители ГАИ и ВАИ.

Возмещение ущерба, причиненного в результате ДТП, будет организовано в соответствии с законодательством.-0-

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