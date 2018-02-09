9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин организовал дома лабораторию по изготовлению амфетамина, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми, ОМОН ГУВД, специалист-кинолог 6 февраля задержали безработного жителя Бобруйска. У мужчины было обнаружено и изъято 3,4 г марихуаны.

"В ходе дальнейших мероприятий установлено, что он по месту жительства организовал лабораторию по изготовлению амфетамина. Изъято 103,8 г этого вещества, лабораторное оборудование и прекурсоры", - рассказали в МВД.

Уголовные дела возбуждены по чч. 1 и 3 ст. 328 УК Беларуси.-0-