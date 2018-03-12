Более 140 нарушителей ПДД в Гродненской области выявили во время спецмероприятия "Фильтр"

12 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время специального мероприятия "Фильтр" в Гродненской области выявлено более 140 нарушителей правил дорожного движения. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В праздничные выходные на дорогах Гродненской области проводилось спецмероприятие "Фильтр". На определенном участке дороги контролю со стороны инспекторов подвергаются абсолютно все транспортные средства. В мартовские выходные упор был сделан на профилактику поездок в нетрезвом виде. Несмотря на то, что такие проверки широко анонсировались, не все прислушались к рекомендациям. За выходные в регионе задержано 24 нетрезвых водителя.

"Самым распространенным нарушением оказалось управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении либо которое не зарегистрировано в установленном порядке. Выявлено свыше 80 подобных фактов", - рассказали в ГАИ региона. Кроме того, в сети "Фильтра" попалось 6 бесправников.

В Волковысском районе "Фильтр" позволил сотрудникам ГАИ выявить 24 нарушения. Проведение этого мероприятия на выезде из спального района Ольшанка в Гродно помогло выявить троих нарушителей.

В Госавтоинспекции отметили, что главная цель подобных мероприятий - не пресечение, а профилактика нарушений. Важно, что за большие выходные в регионе не произошло аварий с серьезными последствиями.-0-