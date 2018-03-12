Более 100 нетрезвых водителей задержаны в Витебске с начала года

12 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Витебске с начала года задержано более 100 нетрезвых водителей, сообщил корреспонденту БЕЛТА командир батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Витебского облисполкома Дмитрий Пугачев.

Работа по выявлению лиц, которые садятся за руль в состоянии опьянения, наиболее активно проводится в выходные дни. Так, 10 марта в Витебске прошло специальное мероприятие "Фильтр". Сотрудники батальона ДПС вместе с инспекторами ГАИ проверили все автомобили, которые в период времени с 7.00 до 10.00 проезжали по улице Гагарина. Цель мероприятия - выявление водителей-бесправников, а также тех, кто сел за руль в состоянии опьянения.

"За три часа было проверено около 300 водителей транспортных средств, выявлен один человек, который сел за руль нетрезвым. Всего зарегистрировано 28 нарушений. Основная масса - эксплуатация автомобилей без техосмотра, а также отсутствие страховки", - рассказал Дмитрий Пугачев.

С начала года (за январь-февраль и 11 дней марта) в Витебске выявлено 107 нетрезвых водителей и 193 водителя-бесправника. -0-