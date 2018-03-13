Более 30 фактов педофилии выявлено по делу завотделением Крупской ЦРБ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 фактов педофилии выявлено по делу заведующего отделением Крупской центральной районной больницы, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужчина 1975 года рождения обвинялся в том, что в 2010-2013 годах совершал действия сексуального характера с находящимися на лечении малолетними и несовершеннолетними пациентами вопреки их воле, используя насилие или беспомощное состояние потерпевших. Также ему вменялось использование заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением.

В конце декабря 2017 года суд Борисовского района вынес обвинительный приговор в отношении врача. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы без конфискации имущества. Приговор обжалован и в законную силу не вступил.

Известно, что потерпевшими числятся 13 пациентов.-0-