Более 300 нетрезвых водителей задержали в Беларуси за выходные

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 8 по 11 марта в Беларуси было задержано 333 водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

"Всего в январе-феврале этого года было задержано более 2,9 тыс. пьяных водителей. В отношении 120 человек возбуждены уголовные дела", - рассказали в ГАИ. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать в милицию о случаях, когда транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии либо передачу права управления нетрезвому, а также отказ от прохождения освидетельствования предусматривается наказание в виде лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком на 3 года и штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5).

В случае повторного управления в состоянии алкогольного опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

ГАИ также призывает водителей учитывать информацию о неблагоприятных погодных условиях, интенсивность движения, быть предельно внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, скоростной режим, в обязательном порядке использовать ремни безопасности.-0-