Более 40 сабель и ножей обнаружено в квартире у жителя Гродно

7 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 40 сабель и ножей найдено в квартире у жителя Гродно, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Мария Лешик.

Предметы обнаружили специалисты отдела принудительного исполнения наказаний Октябрьского района Гродно во время посещения квартиры должника, мужчины 1971 года рождения. В числе находок был и предмет, похожий на пистолет.

"Объекты поступили на исследование в Гродненский межрайонный отдел Государственного комитета судебных экспертиз. Экспертам предстоит установить, является ли предмет, схожий с пистолетом, оружием, каким способом изготовлены ножи и являются ли они холодным оружием колюще-режущего действия", - рассказала Мария Лешик.

Сотрудники управления ГКСЭ по Гродненской области ежегодно проводят около сотни экспертиз по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота холодного оружия. Исследования проводятся с помощью твердомеров, устройств для испытания клинков на прочность, упругость и других. Эксперты отмечают, что по внешнему виду не всегда можно определить, холодное ли оружие перед нами. Есть предметы, на первый взгляд в точности схожие с саблями, булавами или японскими мечами, но в итоге они оказываются сувенирной продукцией. Приходилось исследовать и атипичное холодное оружие. Нередко стилеты маскируют в ручках зонтов либо тростей. Обычный с виду аксессуар по желанию владельца легко превращается в опасный для окружающих предмет. -0-