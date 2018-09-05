Работники минского предприятия во время уборки нашли сейф с патронами

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники одного из предприятий Фрунзенского района Минска во время уборки помещения нашли сейф, в котором находилось более 70 патронов, сообщила БЕЛТА официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

Патроны изъяла прибывшая на место следственно-оперативная группа. Их разновидность, а также пригодность для стрельбы будут установлены в ходе следствия.

Предприятие сейчас занимается электроникой и оборудованием. По словам работников, до 1996 года организация имела отношение к военной промышленности. Информация проверяется.-0-