Более 500 л спирта и контрафактной водки изъяли у жительницы Добруша

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше милиционеры изъяли более 500 л спирта и 70 л контрафактной водки, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
Обнаружили алкоголь вечером 4 июля. "Емкости с этикеткой "Этиловый спирт 95%" хранились в одной из комнат. Были изъяты 46 десятилитровых канистр и 8 пятилитровых. Для реализации уже была готова и водка в стеклянной таре - 140 бутылок. Изъятая продукция оценена на сумму более Br4 тыс.", - рассказали в УВД.
В отношении 39-летней женщины составлен административный протокол по ч.3 и ч.5 ст.12.27 КоАП. Ей грозят два штрафа - до 100 и до 200 базовых величин (БВ - Br24,5).-0-
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