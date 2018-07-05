Более 500 л спирта и контрафактной водки изъяли у жительницы Добруша

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Добруше милиционеры изъяли более 500 л спирта и 70 л контрафактной водки, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Обнаружили алкоголь вечером 4 июля. "Емкости с этикеткой "Этиловый спирт 95%" хранились в одной из комнат. Были изъяты 46 десятилитровых канистр и 8 пятилитровых. Для реализации уже была готова и водка в стеклянной таре - 140 бутылок. Изъятая продукция оценена на сумму более Br4 тыс.", - рассказали в УВД.

В отношении 39-летней женщины составлен административный протокол по ч.3 и ч.5 ст.12.27 КоАП. Ей грозят два штрафа - до 100 и до 200 базовых величин (БВ - Br24,5).-0-