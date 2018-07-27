Более Br90 тыс. налогов недоплатила минская фирма-поставщик в винодельческой отрасли

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская фирма недоплатила более Br90 тыс. налогов при поставке сырья и оборудования винодельческим предприятиям, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Новополоцкий межрайотдел финансовых расследований вскрыл махинации в бухгалтерском учете столичной частной фирмы, которая поставляла по завышенным ценам сырье, материалы, оборудование госпредприятиям винодельческой отрасли.

Еще в 2017 году директор (он же учредитель) фирмы был приговорен судом к 6 годам лишения свободы за махинации, уклонение от уплаты налогов и коррупционные преступления. Но в этом году дополнительная проверка выявила новые факты нарушений, совершенных три года назад.

Установлено, что в 2015 году руководитель ООО за наличные покупал в России товарно-материальные ценности для дальнейшей поставки белорусским предприятиям. Видимость легальности операций создавалась с помощью лжепредпринимательских структур. Фиктивные накладные о приобретении товара по безналу, полученные от них, помещались в бухгалтерский учет ООО. Таким образом завышались затраты фирмы на покупку сырья, материалов и оборудования, что повлекло неуплату налогов за 2015 год в размере более Br90 тыс.

По данному факту в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Устанавливаются все виновные лица.-0-