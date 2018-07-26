ИП из Гродно при перепродаже томатов недоплатил почти Br300 тыс. налогов

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский предприниматель при продаже плодоовощной продукции недоплатил в бюджет почти Br300 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Финансовая милиция проверила индивидуального предпринимателя, который занимался ввозом в Беларусь плодоовощной продукции для последующей перепродажи. Оказалось, что с февраля по март 2016 года ИП привез из Турции томаты на $3,3 млн. Перепродавал он их в обход установленных законом правил, и расчет в основном производился наличными за каждую партию товара.

Кроме того, хотя гродненец заверял проверяющих, что не имеет кредиторской задолженности, выяснилось, что турецкие поставщики не дождались от него более $450 тыс. Установлено, что недобросовестный делец вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения по понесенным расходам в части оплаты за товар, которые в действительности не производились. А значит, указанные расходы не могли быть включены в качестве профессиональных налоговых вычетов. Тем самым предприниматель занижал налоговую базу и уклонялся от уплаты подоходного налога.

Всего коммерсант недоплатил в бюджет более Br298 тыс. налогов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов и сборов в особо крупном размере), ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.-0-