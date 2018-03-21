Борисовчанин сдал в милицию карабин Мосина времен войны

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова во время акции "Арсенал" добровольно принес в милицию огнестрельный нарезной карабин Мосина калибра 7,62 мм времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Мужчина услышал по местному радио новость об акции и вспомнил о разговоре двухлетней давности. "Тогда бабушка рассказала внуку, что видела у дедушки оружие и, вполне вероятно, оно находится где-то в доме. Борисовчанин решил проверить достоверность бабушкиных слов и отправился в дом покойных родственников в д.Копачевка, где на чердаке и обнаружил карабин", - рассказали в УВД. Оружие, по предварительным данным, находится в рабочем состоянии, оно будет передано для проведения экспертиз.

Всего в Минской области 19-20 марта во время комплексного мероприятия "Арсенал" изъята 51 единица оружия, в том числе 10 - незарегистрированного. Также изъято 450 боеприпасов.

Оперативно-профилактическое специальное комплексное мероприятие "Арсенал" проводится в Беларуси с 19 по 23 марта. Цель акции - противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Милиционеры проверяют соблюдение условий хранения у законных владельцев, а также принимают меры по изъятию оружия у тех, кому стало противопоказано владеть им. На этих основаниях с начала года уже изъято около 500 единиц зарегистрированного оружия. В основном - за мелкое хулиганство, незаконную охоту, стрельбу в населенном пункте и распитие спиртного в общественных местах.

Милиция напоминает, что за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества. Лица, добровольно сдавшие нелегально хранящееся оружие и боеприпасы в органы внутренних дел, от уголовной и административной ответственности освобождаются.-0-