Братья из Латвии организовали в Полоцком районе незаконный бизнес по экспорту древесины

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два брата из Латвии организовали в Полоцком районе незаконный бизнес по экспорту необработанной древесины, сообщили БЕЛТА в КГК.
В 2016 году предприниматели продали в Латвию в адрес аффилированного юридического лица 2233 куб.м пиловочного бревна, которое перевозилось лесовозами. Всего были отправлены 63 машины с продукцией. В последующем древесина перепродавалась на территории Евросоюза.
В отношении иностранных граждан (директора и учредителя) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК. В отношении одного из них расследуется уголовное дело по факту невозврата валюты из-за границы при реализации древесины на экспорт.
На имущество фигурантов наложен арест.-0-
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