Брестчанин с сообщниками организовал канал незаконной миграции в ЕС для граждан Индии

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД пресекли канал незаконной миграции через Беларусь в страны Евросоюза, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В международную преступную группу входили двое граждан Индии и Армении, а также 26-летний брестчанин. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в ноябре прошлого года житель Бреста вместе с сообщниками организовал незаконный въезд в Беларусь с территории России пятерых граждан Индии. Белорусские визы у мигрантов отсутствовали. Брестчанин снял им квартиру в областном центре и обеспечил пребывание. Около месяца нелегалы жили в городе. В дальнейшем они планировали попасть во Францию.
"В отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества", - уточнили в УВД.-0-
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