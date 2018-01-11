Двое жителей Бреста и гражданин Пакистана обвиняются в организации незаконной миграции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Брестской области завершило расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Бреста и гражданина Пакистана в организации незаконной миграции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
По данным следствия, двое жителей Бреста совместно с 21-летним студентом одного из вузов города - гражданином Пакистана - подыскали трех соотечественников иностранца, студентов того же учебного заведения, которые хотели попасть в Украину, чтобы затем поехать в Евросоюз. "При общении с иностранцами жители Бреста сообщили, что подобные услуги будут стоить $4,5 тыс., часть из которых необходимо выплатить сразу, а часть - после пересечения границы, - рассказал Дмитрий Иванюк. - После получения части денег в сумме $300, 6 июня 2017 года мужчины доставили студентов в пограничную зону с целью дальнейшего незаконного пересечения границы".
О помощи они договорились с жителем близлежащей деревни. Тот помогать им не собирался, однако ответил согласием. В последующем он сообщил о нахождении иностранцев в пограничной зоне военнослужащим пограничной службы, которые их задержали.
Мужчинам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 371-1 (организация незаконной миграции) УК. Они заключены под стражу. Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.-0-
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