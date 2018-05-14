Брестчанин ударил кулаком в живот мальчика за то, что он играл на его участке

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте устанавливают обстоятельства инцидента, во время которого пенсионер ударил кулаком в живот девятилетнего мальчика, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 13 мая в микрорайоне Березовка. Ближе к вечеру 67-летний мужчина приехал на свой участок, где возводит дом. В этот момент он увидел играющих на стройке детей. Это не понравилось владельцу. Между ним и школьниками возник конфликт. Не сдержав эмоций, пенсионер ударил девятилетнего мальчика кулаком в живот. Об этом свидетели сообщили в милицию, вызвали скорую помощь. Бригада неотложки доставила ребенка в больницу. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Ленинским РОВД Бреста по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень телесных повреждений, а также позволит дать действиям мужчины правовую оценку.-0-