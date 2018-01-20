Брестские таможенники в 2017 году изъяли почти 300 кг наркотиков

20 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни в 2017 году изъяли почти 300 кг наркотиков, сообщили БЕЛТА в таможне.

В прошлом году за незаконное перемещение и оборот наркотических средств и психотропных веществ Брестской таможней было возбуждено 52 уголовных дела. Инспекторы пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза свыше 290 кг наркотических средств (гашиш, опий, кокаин, марихуана), более 550 г психотропных веществ, 2,5 тыс. таблеток лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. В том числе среди них - 198 таблеток МДМА и около 400 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

Фото из архива Брестской таможни

В целом по вскрытым фактам контрабанды и иным преступлениям Брестская таможня и другие правоохранительные органы Брестской области возбудили в 2017 году 96 уголовных дел, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м.

Фото из архива Брестской таможни

Кроме того, за минувший год сотрудники таможни выявили свыше 6,8 тыс. административных правонарушений. Стоимость товаров и транспортных средств, изъятых по делам об административных правонарушениях, превысила Br21 млн.-0-