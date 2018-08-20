Бухгалтер минской гимназии начисляла завышенные премии

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бухгалтер минской гимназии начисляла работникам завышенные премии, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Преступную деятельность пресекли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Минска. Оперативники установили, что женщина свыше полутора лет вела бухгалтерский учет с нарушением законодательства. С апреля 2016-го по декабрь 2017 года она начисляла сотрудникам необоснованно завышенные премии, в том числе себе. В результате учреждением образования из бюджета Минска незаконно было получено более Br68 тыс.

В отношении бухгалтера Московский (г. Минска) районный отдел СК возбудил уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия.-0-