Бывшего директора колонии в Ивацевичах будут судить за взятку в 207 тыс. евро

6 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Брестской области изучила и направила для рассмотрения в суд Ивацевичского района уголовное дело по обвинению бывшего директора республиканского унитарного производственного предприятия "Исправительное учреждение №5" (Ивацевичи) в получении взятки в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Бывший руководитель обвиняется по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса. Он, действуя из корыстных побуждений, с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро. Предметом договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на РУПП.

После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии доказательств виновности бывшего должностного лица, а также полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Прокурор согласился с уголовно-правовой квалификацией действий обвиняемого.

Уголовное дело находилось в производстве отдела по Брестской области главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета.

Избранная ранее в отношении обвиняемого мера пресечения в виде заключения под стражу осталась без изменения.-0-