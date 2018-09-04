Бывшего участника банды Морозова с поличным задержали за вымогательство в центре Гомеля

4 сентября Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД в центре Гомеля с поличным задержали за вымогательство бывшего участника преступной группировки Морозова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Ранее фигурант теперь уже нового уголовного дела был приговорен к 11 годам лишения свободы за участие в преступной организации. В его криминальной биографии также судимости за кражу, грабеж и вымогательство. В 2012 году он был условно досрочно освобожден, но спустя некоторое время по просьбе старого знакомого из Пинска вернулся к рэкету.

В 2015 году пинчанин организовал совместный бизнес с жителем Гомеля. Пока дела шли неплохо, оба предпринимателя не имели претензий друг к другу. Когда бизнес пошатнулся, и гомельчанин не смог отдавать причитающиеся соучредителю дивиденды, возникли вопросы о возврате вложенных жителем Брестской области в дело $15 тыс.

В одну из встреч с участником банды Морозова пинчанин пожаловался, что есть нерешенная денежная проблема. Тот заинтересовался этим обстоятельством и пообещал помочь вернуть долг. С предпринимателем провели заочные переговоры и назначили встречу на площади Восстания областного центра.

"Эта встреча проходила под контролем наших сотрудников. На случай возникновения непредвиденных ситуаций задействовали бойцов отряда милиции особого назначения УВД облисполкома", - рассказал начальник 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК Андрей Заяц.

Сначала бывший "морозовец" вел переговоры с должником, пытаясь убедить в необходимости скорейшего возврата денег. Бизнесмен наличия долга не отрицал, но признался, что в настоящий момент такой суммы у него нет. Тогда бандит достал пистолет и передернул затвор. В этот момент он был задержан.

Оружие оказалось точной копией известного пистолета Макарова, только в пневматическом исполнении. "Это не просто высококачественная копия, а само оружие, переделанное под шарики калибра 4,5 мм и углекислотные баллоны", - пояснили в УВД региона.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Управлением СК по Гомельской области в отношении бывшего участника банды Морозова и жителя Пинска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.208 УК (вымогательство), предусматривающей наказание от 5 до 15 лет лишения свободы.-0-