Бывший директор турагентства "Дром-Тур" приговорена к 2,5 года лишения свободы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора туристического агентства "Дром-тур", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского городского суда.

Жительница Минска признана виновной в причинении имущественного ущерба без признаков хищения, совершенном в крупном размере. Она приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С обвиняемой в пользу потерпевших взысканы материальный ущерб и компенсация морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По данным следствия, обвиняемая с декабря 2016 года по июль 2017-го под предлогом оказания туристических услуг завладела денежными средствами 24 граждан на общую сумму не менее Br98 тыс. При этом выполнять обязательства не намеревалась. Первые заявления о противоправных действиях подозреваемой стали поступать в правоохранительные органы в июле 2017 года, при этом директор убеждала клиентов в скором возврате денег и создала видимость принятия мер по возмещению ущерба. Спустя некоторое время в милицию обратились другие пострадавшие, отдых которых был запланирован на август. Большинству клиентов деньги в полном объеме так и не были возвращены. Это и стало одним из оснований для возбуждения уголовного дела.-0-