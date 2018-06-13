В Витебске осужден предприниматель за мошенничество при госзакупках

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске осужден индивидуальный предприниматель за мошенничество при госзакупках, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Житель областного центра 1972 года рождения в апреле 2016 года, предоставив поддельные документы, стал победителем в процедуре закупки сепаратора-молокоочистителя для столичного предприятия и получил предоплату Br15,4 тыс. Впоследствии таким же образом он выиграл тендеры на поставку оборудования для госпредприятий из Гомеля, Брестской и Могилевской областей. В каждом случае злоумышленник получал предоплату, которую тратил по собственному усмотрению.

Судом Октябрьского района Витебска за мошенничество и служебный подлог витебчанин приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Причиненный вред мужчина возместил частично.-0-