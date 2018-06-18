Руководителя "Калипсо Тур" приговорили к 7,5 года лишения свободы

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска приговорил руководителя "Калипсо Тур" к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Уроженка Минска признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Ей запрещено заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет. В пользу потерпевших с обвиняемой решено взыскать материальный ущерб и компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

По словам гособвинителя Дарьи Альшевской, прокуратура изучит приговор, после чего будет решен вопрос о принесении апелляционного протеста.

Как следует из обвинения, женщина, реализуя единый преступный умысел, преследуя цель быстрого незаконного обогащения, из корыстных побуждений умышленно вводила потерпевших в заблуждение относительно цели использования денег. Те передавали деньги за туры в Черногорию, Испанию, Болгарию, Грецию, Турцию, но в путешествие так и не улетели, поскольку женщина распорядилась средствами по своему усмотрению. Преступная деятельность продолжалась с октября 2016 по июль 2017 года. Женщина обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная, что принимаемые на себя обязательства не выполнит. Кроме того, женщина была частой гостьей игорных заведений, поэтому часть денег клиентов оставалась там.

Потерпевшими от действий руководителя "Калипсо Тур" признано около сотни человек и три юридических лица. Общий ущерб составил более Br280 тыс.

Обвиняемая признала вину частично. При этом руководитель туристического агентства утверждает, что умысла на мошенничество не было.

Под стражей женщина содержится с июля 2017 года.-0-