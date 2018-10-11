Бывший работник минского банка незаконно оформлял кредиты и проигрывал деньги в казино

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бывший работник банка незаконно оформлял на клиентов кредитные договоры, а полученные деньги проигрывал в казино, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
Сумма похищенного составила Br10 тыс. "Бывший сотрудник одного из банков столицы имел доступ к базе данных с телефонами клиентов. Он в режиме онлайн оформлял на них кредитные договоры. После от их имени получал деньги и проигрывал их в казино", - проинформировали в ГУВД.
Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4738 BYN
|2.465 BYN
|2.474 BYN
|USD
|2.1424 BYN
|2.135 BYN
|2.139 BYN
|RUB
|3.2122 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN