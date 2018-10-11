Бывший работник минского банка незаконно оформлял кредиты и проигрывал деньги в казино

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске бывший работник банка незаконно оформлял на клиентов кредитные договоры, а полученные деньги проигрывал в казино, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Сумма похищенного составила Br10 тыс. "Бывший сотрудник одного из банков столицы имел доступ к базе данных с телефонами клиентов. Он в режиме онлайн оформлял на них кредитные договоры. После от их имени получал деньги и проигрывал их в казино", - проинформировали в ГУВД.

Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники). Сейчас фигурант находится в следственном изоляторе.-0-