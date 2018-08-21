Бывший замглавврача Минской областной детской больницы приговорен к 6 годам лишения свободы

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Минского района приговорил бывшего заместителя главного врача по технике Минской областной детской клинической больницы к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима за коррупционные преступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Обвиняемый признан виновным в неоднократном получении взятки, в том числе в крупном размере. У него конфискуют имущество. Кроме того, фигуранта лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Как ранее сообщали следователи, обвиняемый, работая в должности замглавврача, систематически использовал служебные полномочия в корыстных целях. С мая 2015 по декабрь 2017 года он неоднократно брал взятки от представителей строительных организаций за привлечение их как подрядчиков по текущему ремонту на объектах медучреждения. Также он получал вознаграждения за заключение со стройорганизациями договоров, положительную приемку выполненных работ и своевременную оплату. Следствием собраны доказательства по 24 фактам передачи должностному лицу денег на общую сумму более Br46 тыс.-0-