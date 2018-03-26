26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек упал на пути метро станции "Купаловская", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

"В 12.25 на станции метро "Купаловская" произошло падение человека под подвижной состав по первому главному пути. В 12.38 движение было восстановлено. Станция временно закрыта по решению правоохранительных органов. Поезда временно следуют без остановки", - проинформировал Андрей Дроб.-0-

Установлена личность погибшего в минском метро мужчины "Погибшим является 49-летний житель Воложина Минский области", - проинформировала она. На видеозаписи с камер наблюдения видно, что мужчина упал на рельсы перед прибывавшим составом.