26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человек упал на пути метро станции "Купаловская", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
"В 12.25 на станции метро "Купаловская" произошло падение человека под подвижной состав по первому главному пути. В 12.38 движение было восстановлено. Станция временно закрыта по решению правоохранительных органов. Поезда временно следуют без остановки", - проинформировал Андрей Дроб.-0-
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