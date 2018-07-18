18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо нелегалов пытались попасть в ЕС через белорусскую границу по чужим документам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госпогранкомитета.

Как стало известно, мужчины предъявили пограничникам не принадлежащие им паспорта граждан Великобритании, Испании, Сенегала и Франции. "Они пытались пересечь границу в пунктах пропуска "Брест" автодорожный и ж/д "Брест". Еще шестеро нарушителей из Бангладеш, Ирана и Пакистана задержаны на участке Лидского погранотряда. Нелегалы направлялись в Литву", - уточнили в Госпогранкомитете.

Без разрешающих документов находились в пограничной зоне два кубинца. "Они задержаны утром 16 июля в 4,5 км от государственной границы в районе деревни Макарово Брестской области. Практически на том же месте уже ближе к ночи были замечены двое граждан Эритреи. У иностранцев также не оказалось необходимых документов", - отметили в пресс-службе. Еще четверо нелегалов из Эритреи выявлены гродненскими пограничниками вблизи деревни Гиновичи. Мужчины, как и их соотечественники, задержанные ранее, затруднились объяснить цель своего пребывания в пограничной зоне.

Трое пакистанцев задержаны пограничниками возле деревни Генюши Гродненской области. Их сопровождал гражданин России, который тоже привлечен к ответственности за нарушение пограничного режима.

В отношении всех нарушителей начат административный процесс. Их ожидают крупные штрафы и депортация с запретом въезда в Беларусь на срок до 5 лет.-0-