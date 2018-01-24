Четыре человека спасены на водоемах Гродненской области с начала года

24 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала года на водоемах Гродненской области спасены четыре человека, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Сразу три факта спасения зафиксированы в последние несколько дней на озере Белое в Гродненском районе. Сначала в поле зрения работников спасательной станции ОСВОД попали двое жителей областного центра, которые приехали на зимнюю рыбалку. Дойти до места ловли мужчины не успели: лед под ними провалился. Рыбаков оперативно извлекли из воды. Помощь оказывалась и 42-летнему жителю агрогородка Озеры. Он, будучи нетрезвым, решил проверить прочность льда и оказался в воде. Всего же с начала года на водоемах региона спасено четыре человека. Зафиксирован и трагический случай: в Ошмянском районе утонул пенсионер.

Сейчас ОСВОД региона работает в усиленном режиме. Основной упор сделан на профилактику, спасатели плотно работают с рыбаками, призывают их не выходить на тонкий лед, иметь при себе средства самоспасения и спасжилет, рыбачить на водоемах, находящихся под присмотром спасательных станций и постов. Грядет потепление, ситуация может стать еще опаснее.-0-