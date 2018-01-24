В Добруше спасли провалившегося под лед парня

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Добруше спасли провалившегося под лед гомельчанина 1994 года рождения, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации ОСВОДа Сергей Костюченко.

Инцидент произошел сегодня рано утром. Около 6.55 дежурившие на Добрушской спасательной станции ОСВОДа услышали крики о помощи. Примерно в 700 м от станции они обнаружили молодого человека, который провалился под лед. Спасатели при помощи лестницы вытащили пострадавшего и вызвали бригаду скорой помощи. Из-за переохлаждения самостоятельно передвигаться он не мог, и работники ОСВОДа перенесли его на лестнице.

Со слов гомельчанина, в Добруш он приехал из областного центра в гости. Утром торопился на маршрутку и спросил у прохожего более короткую дорогу на вокзал. Тот предложил путь через реку. В итоге, отправившись по незнакомой тропе, парень провалился под лед.

Пострадавший был госпитализирован в Добрушскую центральную райбольницу.-0-